Brasile: coronavirus, superati 10 mila decessi

- Il numero di decessi per coronavirus ha superato quota diecimila. Il ministero della Salute nel suo bollettino di ieri ha segnalato 730 decessi nelle 24 ore precedenti, per un totale di 10.627. I casi di contagio sono in tutto 155.939, di cui 10.701 aggiuntisi in un giorno. I pazienti in cura sono 83.627 mentre quelli guariti 61.685. Lo Stato di San Paolo è il più colpito, con 44.411 casi e 3.608 decessi, seguito da quello di Rio de Janeiro, con 16.929 casi e 1.653 decessi, e da quello di Cearà, con 15.879 casi e 1.062 decessi. I casi superano i diecimila anche negli Stati di Amazonas, con 962 morti, e di Pernambuco, con 972 morti. Il Brasile è stato il primo paese dell’America Latina a registrare un caso di contagio e in termini assoluti è quello con i numeri più alti in quanto a persone infette e decedute nella regione. (segue) (Brb)