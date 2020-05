Brasile: coronavirus, superati 10 mila decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, che ha più volte denunciato “esagerazioni” da parte della stampa, difende la necessità di combinare la lotta all’emergenza sanitaria con la difesa dell’occupazione, evitando al paese la serrata totale praticata da diversi amministratori locali. Bolsonaro, a più riprese, ha aggiornato la lista di attività considerate essenziali e che quindi non saranno sottoposte a chiusura in caso di misure di isolamento o quarantena, disegnando una strategia che deve però fare i conti con le politiche messe in campo dai governatori statali. A questi ultimi, la Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf) ha riconosciuto il 15 aprile il potere di stabilire nei loro territori politiche sanitarie diverse da quelle federali, comprese le questioni di quarantena e la classificazione dei servizi essenziali. Su questo scenario si muove il nuovo ministro della Sanità, Nelson Teich, secondo cui, al momento non è possibile iniziare ad allentare le misure di isolamento sociale di fronte a una curva della decessi causati dalla Covid-19 in ascesa. (segue) (Brb)