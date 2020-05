Coronavirus: brandisce martello per far disperdere assembramento, arrestato 50enne nel Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato italiano di 50 anni è stato arrestato a Corsico (MI) questa notte dai carabinieri per per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale. Quando i militari sono arrivati in via Copernico hanno trovato l'uomo intento a minacciare alcuni cittadini, brandendo contro di loro un martello e sostenendo che fossero assembrati. Alla vista degli uomini dell'Arma che gli hanno richiesto di fornire un documento d’identità, il 50enne si è scagliato contro di loro insultandoli ed aggredendoli, per poi essere bloccato dopo breve colluttazione. Due dei militari sono stati successivamente visitati alll’ospedale San Carlo di Milano dove li sono state riscontrate contusioni guaribili rispettivamente in 10 e 7 giorni . Anche l’arrestato dopo la visita in pronto soccorso è stato dimesso con 5 giorni di prognosi. (Rem)