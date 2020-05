Germania: arrestato 25enne in Baviera che portava con sé materiale esplosivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un individuo di 25 anni è stato arrestato oggi a Muhldorf am Inn, in Baviera, mentre portava con sé del materiale esplosivo. L’uomo, come riferisce il quotidiano tedesco “Suddeutsche Zeitung”, è stato fermato per un controllo dei biglietti nella stazione ferroviaria locale e le forze dell’ordine hanno scoperto che portava con se dell’esplosivo nel bagaglio. L’individuo sarebbe sospettato per gli attentati incendiari avvenuti contro un negozio gestito da persone di origine turca a Waldkraiburg, sempre in Baviera. Le indagini sono tuttora in corso, ha spiegato la polizia locale.(Geb)