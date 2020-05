Usa: ex ambasciatore in Italia Thorne, coronavirus ha accresciuto fronte bipartisan contro Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione legata al coronavirus e il comportamento della Cina di fronte alla pandemia hanno alimentato negli Stati Uniti la sfiducia verso Pechino, portando anche il Partito democratico a guardare al governo cinese con maggior preoccupazione. È quanto dichiara in un’intervista a “Formiche” David Thorne, ex ambasciatore statunitense in Italia ai tempi dell’amministrazione di Barack Obama ed ex consigliere del segretario di Stato John Kerry. Nell’intervista Thorne cita le molte risoluzioni bipartisan al Congresso di Washington su temi come lo Xinjiang, Hong Kong e l’origine del coronavirus. “Penso che l’apertura verso la Cina che c’era ai tempi dell’amministrazione Obama oggi sia impossibile, anche con un’amministrazione Biden”, confessa Thorne, ricordando la dottrina obamiana della svolta asiatica. “Anche tra i democratici è forte la diffidenza verso Pechino. Il consensus generale va in questa direzione, verso un maggiore controllo sui prodotti che arrivano dalla Cina, sulla proprietà intellettuale ma anche sugli studenti cinesi che Pechino manda nelle nostre università e che probabilmente verranno controllati con più attenzione”, ha osservato l’ex ambasciatore in Italia. (segue) (Res)