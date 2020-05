Usa: ex ambasciatore in Italia Thorne, coronavirus ha accresciuto fronte bipartisan contro Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto le risoluzioni bipartisan sembrano raccontare come la Cina sia la principale preoccupazione internazionale anche della sinistra americana, avendo rimarginato la ferita russa dopo la sconfitta di Hillary Clinton nel 2016. “Penso sia proprio così”, afferma Thorne. “L’economia russa non fa paura: preoccupano soprattutto i tentativi di generare caos in Occidente. Come hanno fatto quattro anni fa, penso che Mosca cercherà di interferire anche nelle prossime elezioni presidenziali”. Per Thorne è necessario tuttavia “fare molta attenzione alla Cina e ai suoi tentativi di dipingersi come il leader del mondo”. Secondo l’ex ambasciatore in Italia, Pechino sta “cercando di presentarsi come un’alternativa migliore agli Stati Uniti”, anche presso i loro partner storici, “sia per gli scambi sia come paese su cui fare affidamento”. (Res)