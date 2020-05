Festa mamma: Fontana, un ricordo anche per quelle volate in cielo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti cari auguri a tutte le mamme. Non c’è bisogno di sottolineare il significato e il valore che assume per ognuno di noi la madre. Quindi nel ringraziarle e ricordare anche quelle che sono volate in cielo, in questa ‘strana’ Festa della Mamma desidero rivolgere un pensiero particolare a quella mamma che, qualche settimana fa, ha lottato al fianco del suo bambino, appena nato, vincendo la sfida contro il virus". Lo scrive su Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della Festa della mamma.(com)