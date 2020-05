Egitto: giudici ascolteranno Patrick Zaki il 19 maggio per decidere su scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudici egiziani ascolteranno il prossimo 12 maggio il giovane studente Patrick George Zaki per decidere il suo rilascio o il mantenimento in custodia. Lo riferisce la pagina su Facebook “Patrick Libero". "Oggi abbiamo appreso che la sua audizione è prevista per martedì 19 maggio", si legge nel post. Lo scorso 8 febbraio, la polizia egiziana ha arrestato Zaki, 28 anni, uno studente dell'Università di Bologna all'aeroporto del Cairo di rientro dall'Italia per una breve vacanza. Il giovane è stato arrestato sulla base di un mandato d'arresto spiccato sulla base di cinque capi d'accusa, tra i quali figurano la pubblicazione di notizie false su Facebook e il tentativo di rovesciare il regime del presidente Abdel Fatah al Sisi.(Cae)