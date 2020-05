Grecia: portavoce governo, Atene ha respinto tentativo ricatto della Turchia a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha fermato il tentativo di ricatto della Turchia a febbraio, difendendo il proprio confine e quello dell’Europa. Lo ha affermato il portavoce del governo ellenico Stelios Petsas in un intervento per l’emittente televisiva “Ant1”. Le autorità della Grecia “avevano una conoscenza anticipata della propaganda turca” che sarebbe stata diretta contro Atene, ha spiegato Petsas in riferimento all'incremento della pressione migratoria lungo la frontiera orientale del paese. "Avevamo visto questo tipo di propaganda preparata durante quel periodo. Avevamo già allora negato categoricamente tutte le indiscrezioni che circolavano dentro e fuori la Turchia in quel momento, sui media internazionali, dato che sapevamo in anticipo come sarebbe stata prodotta questa campagna, per essere impiegata in una fase successiva”, ha spiegato il portavoce. "Facciamo sempre tutto il necessario per proteggere la nostra sovranità e i nostri confini. Continueremo a respingere con forza questa propaganda. Come ha fallito a Evros, la Turchia fallirà in ogni altro sforzo", ha aggiunto Petsas. (segue) (Gra)