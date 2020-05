Grecia: portavoce governo, Atene ha respinto tentativo ricatto della Turchia a febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'economia greca e l'impatto della pandemia, Petsas ha sottolineato che nessuno sarà "lasciato indietro" e che il governo farà ciò che è necessario per proteggere i posti di lavoro e sostenere i dipendenti, sia a maggio che a giugno. "Apriremo l'economia gradualmente, in modo che inizi a riprendere slancio", ha detto il portavoce, delineando una serie di misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi, come gli scaglionamenti nel pagamento delle imposte. In merito ai ristoranti e il settore della ristorazione, Petsas ha dichiarato che la data attuale per la loro riapertura è fissata al primo giugno, con il governo che monitora l’evoluzione della pandemia rispetto a "questioni complesse, come l'apertura di scuole e il ripristino dell'attività economica nel settore del commercio al dettaglio già da lunedì". Per quanto riguarda il turismo, Petsas ha affermato che il successo della Grecia nella gestione della pandemia è stato un vantaggio, prevedendo che la stagione estiva sarà meno intensa “ma non verrà persa”. L’esecutivo ellenico è ora in attesa che la Commissione europea presenti a metà maggio le sue proposte sulla riapertura dei viaggi aerei. (Gra)