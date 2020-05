Perù: coronavirus, stato di emergenza prorogato fino al 24 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha prorogato fino al 24 maggio lo stato di emergenza decretato a causa dell’epidemia di coronavirus, in vigore dal 27 marzo e precedentemente previsto fino al 10 maggio. I casi nel paese sono attualmente 65.015, con 1.814 decessi. Il capo di Stato ha spiegato che occorre “uno sforzo aggiuntivo per abbassare il livello delle infezioni” e ha esortato i connazionali alla responsabilità per far sì che il numero delle persone che guariscono superi quelli dei pazienti che si ammalano. Secondo la presidenza, l’indice di trasmissibilità è sceso – da tre contagiati per ogni paziente si è passati a un numero vicino a uno – ma l’obiettivo non è ancora stato raggiunto. “Questa è la grande sfida che tutti i peruviani devono affrontare”, ha sintetizzato il leader. (segue) (Mec)