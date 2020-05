Perù: coronavirus, stato di emergenza prorogato fino al 24 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato confermato il coprifuoco dalle 20 alle 5, per consentire la fruizione diurna dei servizi bancari, oltre che la spesa nei mercati e nei supermercati. Le banche distribuiscono i buoni familiari universali: nel mese di maggio, secondo la presidenza, saranno raggiunte cinque milioni di famiglie nelle aree urbane e rurali alle quali andrà il sussidio di 760 sol (206 euro circa). Insieme alle amministrazioni locali e alle associazioni di commercianti l’azione sarà concentrata sulla riorganizzazione di 380 mercati, 36 dei quali situati in aree critiche, per garantire il distanziamento delle persone. Anche per il trasporto pubblico sono previsti interventi. In generale, le operazioni di controllo saranno intensificate a livello nazionale con il raddoppio, fino a 150 mila unità, degli agenti di polizia e dei militari impiegati. Nelle regioni di Loreto, Tumbes, Piura, Lambayeque e La Libertad, dove i contagi continuano ad aumentare, saranno mantenute le restrizioni più drastiche. (segue) (Mec)