- Stiamo lavorando a una differenziazione territoriale per le riaperture a partire dal 18 maggio: lo afferma al Tg2 il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, secondo cui potranno riaprire gran parte delle attività economiche. Il ministro annuncia inoltre che da giovedì il ministero della Salute pubblicherà i dati dei contagi da coronavirus regione per regione.(Rin)