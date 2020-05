Carceri: M5s, risposte vere su carcerazioni, nostro impegno contro crimine sta nei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto legge varato ieri dal governo completiamo l'intervento urgente e tempestivo sulla scarcerazione dei detenuti al 41-bis e in alta sorveglianza. A nostro avviso era necessario e ha fatto bene il ministro Bonafede a varare i due provvedimenti. Lo affermano in una nota Grazia D'Angelo, Elvira Evangelista, Bruna Piarulli e Arnaldo Lomuti, componenti del Movimento 5 Stelle nella commissione Giustizia del Senato. "E' all'esame della commissione Giustizia del Senato il primo decreto, che impone il parere dei procuratori distrettuali e del procuratore nazionale Antimafia quando un magistrato di sorveglianza deve valutare se mandare ai domiciliari un condannato per diversi reati gravi o sottoposto al 41-bis. Il nuovo provvedimento interviene dando ai magistrati, nel rispetto della separazione dei poteri, nuovi strumenti per rivalutare a breve, alla luce del nuovo quadro sanitario, le scarcerazioni che sono state già decise. Sono risposte vere, mentre dalle opposizioni arrivano solo strumentalizzazioni e accuse prive di fondamento. L'impegno del MoVimento 5 Stelle per la legalità e contro ogni forma di criminalità sta nei fatti, nelle leggi che approviamo e nei nostri comportamenti, ogni giorno", aggiungono.(Rin)