Coronavirus: Tofalo (M5s), segnale positivo chiusura posto medico Jesi

- Il Posto Medico Avanzato allestito presso l'Ospedale Carlo Urbani di Jesi, dai fucilieri della Brigata Marina San Marco della Marina Militare, si è rilevato una preziosissima risorsa nella gestione dell'emergenza sanitaria: lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo. "La chiusura della struttura che ha alleggerito significativamente la pressione sull'ospedale cittadino, è un segnale positivo ed evidenzia la diminuzione dei ricoveri. Grazie a tutte le donne e agli uomini della Marina Militare per il grande lavoro che continuano a fare con grande impegno e professionalità". Tofalo informa che "la Difesa, con i propri assetti, continua ad essere presente nella Fase 2 su tutto il territorio nazionale". "È importante continuare ad adottare tutte le misure di sicurezza emanate dal Governo e tenere un comportamento responsabile per non fare risalire la curva del contagio, vanificando gli sforzi che abbiamo fatto finora", evidenzia infine Tofalo, che esprime "parole di apprezzamento a tutto il personale militare e civile della Difesa che, insieme agli altri assetti dello Stato, continua a lavorare senza sosta in prima linea". (Rin)