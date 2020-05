Regno Unito: stasera discorso Johnson su prossimi passi in risposta a emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson terrà questa sera un discorso alla nazione da Downing Street, nel quale esporrà i prossimi passi relativi alla risposta all’emergenza di Covid-19 in Inghilterra, comprese eventuali misure di allentamento delle restrizioni. Il primo ministro, stando a quanto riferisce l’emittente “Bbc” dovrebbe annunciare il lancio di un sistema di allerta per il monitoraggio del coronavirus in Inghilterra e stabilire una "tabella di marcia, una serie di opzioni" per l’inizio dell’allentamento delle misure di restrizioni. Secondo le indiscrezioni, Johnson stasera dovrebbe anche svelare un nuovo slogan, chiedendo ai cittadini di "stare all'erta, controllare il virus, salvare vite umane". (segue) (Rel)