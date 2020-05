Regno Unito: stasera discorso Johnson su prossimi passi in risposta a emergenza coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di quarantena sono finora state prorogate di altre tre settimane in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, fino al 28 maggio. Per questo motivo, “Bbc” ritiene che difficilmente Johnson annuncerà modifiche immediate alle restrizioni in Inghilterra. Il ministro della Cultura Oliver Dowden ha affermato che i cittadini inglesi “non dovrebbero aspettarsi grandi cambiamenti già da domenica". Lo stesso Johnson ha spiegato che ancora dovranno essere effettuate delle verifiche prima di poter togliere le misure di quarantena. Finora il totale dei decessi nel Regno Unito è salito a quota 31.587. Nel dato figurano le morti avvenute in ospedale, nelle case di riposo e in altri contesti. (Rel)