Carceri: Bartolozzi (FI), Bonafede ferma emorragia a paziente dissanguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parere obbligatorio di DNA e DDA e rivalutazione delle misure alla luce del mutato quadro sanitario per i detenuti al 41 bis ed in alta sicurezza. Ecco quanto predisposto dal Guardasigilli per frenare, a suo dire, l'emorragia e chiudere il cerchio. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Giusi Bartolozzi, segretario commissione giustizia e componente della Commissione antimafia. "Ancora una volta - prosegue -, fumo negli occhi per i cittadini italiani da parte di chi si e' dimostrato incapace di prevedere e gestire l'emergenza carceri durante la pandemia. Circa il parere della DNA ricordiamo al Ministro che, per questa particolare tipologia di detenuti, i magistrati italiani provvedono già a chiederlo preventivamente. Quindi la novella sembra l'ennesimo ammonimento privo di reale contenuto precettivo. Quanto alla rivalutazione delle misure, nell'attesa di conoscere il testo normativo, si può certamente dire che il Ministro ha raggiunto il suo scopo: tentare di salvare la poltrona mediante la solita propaganda populista dai toni rassicuranti. Al contrario, occorre precisare che la novella non potrà essere retroattiva tout court, non potrà rimandare automaticamente in carcere coloro che ne sono usciti". "A meno di non volere incappare, il ministro Bonafede, per la seconda volta in un anno, nella Corte Costituzionale come già avvenuto per l'anticorruzione. Come gli dicevamo già allora, il divieto di retroattività in materia penale vale anche per le norme che disciplinano l'esecuzione della pena. Il Guardasigilli smetta di strumentalizzare il diritto penale per riacquisire consenso e tirarsi fuori dai guai", conclude. (Rin)