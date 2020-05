Rai: Tiramani (Lega), a chiarire sia Laganà non Foa, chiederemo accesso atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda della tentata truffa alla Rai, che vede il presidente della Rai Marcello Foa parte lesa, sarà la Lega a chiedere l'accesso agli atti in commissione di Vigilanza e a presentare ricorso sulla richiesta di audirlo avanzata da Pd, 5S e Iv solo per evidente fame di poltrone. Lo afferma il capogruppo Lega in commissione di Vigilanza Rai, Paolo Tiramani. "Con che faccia un consigliere Rai come Laganà attacca il presidente Foa eletto regolarmente e con una professionalità esemplare? Proprio lui, che non ha ancora chiarito se rappresenti tutti i dipendenti Rai o solo qualche partito di maggioranza", aggiunge.(Rin)