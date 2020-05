Coronavirus: Romano (Pd), mozione parlamentare a sostegno indagine internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada più saggia ed efficace per far luce sulle origini del Coronavirus è un'indagine internazionale che riferisca all'Oms, come proposto dall'Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell. Lo scrive su twitter Andrea Romano, deputato PD e membro della Commissione Esteri della Camera. "Per questo - prosegue Romano - il Partito Democratico presenterà in questi giorni una mozione parlamentare, in Commissione Esteri, a sostegno di questo percorso". (Rin)