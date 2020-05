© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sace ha svolto un ottimo lavoro per dare liquidità al nostro tessuto produttivo italiano, processando il 100 per cento delle pratiche in pochissime ore. Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D’Incà. "Continueremo a lavorare per il miglioramento della gestione del rapporto tra banche e imprese", aggiunge. (Rin)