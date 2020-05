Coronavirus: F.Sala, ieri in Lombardia rispetto a sabato scorso movimenti aumentati del 15 per cento, a Milano +10 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In provincia di Milano ieri, sabato 9 maggio, gli spostamenti sono aumentati in alcune fasce orarie, concentrati soprattutto nel pomeriggio, dalle 15 alle 18. "Come si evince dai dati che abbiamo a disposizione - conclude il vicepresidente Fabrizio Sala - i cittadini stanno uscendo di più anche nei giorni in cui non lavorano, ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo di tutelare la salute nostra e di chi ci sta attorno”. "Il virus è ancora presente - conclude il vicepresidente regionale - e non possiamo permetterci di favorire un'eventuale nuova ondata di contagi, sia per le ripercussioni che questo avrebbe dal punto di vista sanitario che economico. Serve il supporto di tutti, pur sapendo che la stragrande maggioranza dei lombardi si è comportata e continua a comportarsi in maniera esemplare, compiendo enormi sacrifici e rinunciando alla propria vita sociale per parecchio tempo". (Rem)