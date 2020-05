Credito: Abi, anticipare riunione Task Force per misure liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) chiede di anticipare la periodica riunione della Task Force costituita dal ministero dell'Economia e delle Finanze, dal ministero dello sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dal Mediocredito Centrale, dalla Sace e dalla stessa Abi. Nella riunione Abi chiede di valutare congiuntamente possibili interventi normativi e tecnologici per semplificare, velocizzare ed efficientare le misure per il sostegno di liquidità e le altre misure in favore di imprese e famiglie sia in relazione al dibattito parlamentare per la conversione in legge del DL 23/2020 e ai possibili miglioramenti e semplificazioni dello stesso sia in prospettiva del preannunciato Decreto "Maggio". Il superamento delle 100.000 domande di garanzia per gli anticipi di liquidità fino a 25.000 euro e l'oltre 1 milione e seicentomila moratorie gestite, dimostrano chiaramente il progressivo e importante impegno del mondo bancario nelle emergenze del coronavirus. (Rin)