Per Sarraj gli attacchi delle forze di Haftar non lasciano altra scelta "se non quella di rispondere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi condotti dall’Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, non lasciano altra scelta al Governo di accordo nazionale (Gna) “se non quella di rispondere”. Lo ha dichiarato il premier del Gna, Fayez al Sarraj, in una nota a seguito del bombardamento sull’aeroporto di Mitiga condotto ieri dalle forze dell’Lna. Nella nota, Sarraj ha dichiarato che almeno sei civili sono stati uccisi negli attacchi con razzi Grad condotti dalle forze di Haftar su Mitiga.Il premier del governo riconosciuto dalle Nazioni Unite ha criticato la comunità internazionale per essere rimasta in silenzio di fronte agli attacchi. "I folli attacchi compiuti dal criminale di guerra Haftar contro la capitale Tripoli in questi giorni sono un segno di disperazione a causa delle continue sconfitte e segnano che si sta avvicinando la fine del suo sanguinoso progetto”, ha dichiarato Sarraj. “I terribili crimini commessi da Haftar non ci lasciano altra scelta che rispondere con il pugno di ferro usando tutti i nostri mezzi , ha aggiunto. In questi giorni le forze affiliate al generale Haftar hanno intensificato gli attacchi contro la capitale Tripoli colpendo anche aree residenziali, compreso il quartiere in cui risiedono le ambasciata di Italia e Turchia, e l’aeroporto di Mitiga, l’unico ancora operativo nella capitale libica.Intanto oggi sono ripresi gli scontri tra le forze del Gna, sostenute dalla Turchia, e l’Esercito nazionale libico (Lna) appoggiato da Egitto ed Emirati Arabi Uniti, a sud di Tripoli, secondo quanto dichiarato all’agenzia di stampa turca “Anadolu”, dal portavoce dell’operazione Burkan al Ghahab (Vulcano di rabbia), Mustafa al Majai. Gli scontri sono ripresi dopo che le forze del Gna hanno attacco quelle di Haftar di stanza nella regione di Salahaddin, a sud di Tripoli.Secondo Al Majai, le milizie affiliate al governo di Tripoli hanno preso di mira i punti in cui le milizie hanno lanciato gli attacchi missilistici sugli insediamenti civili a Tripoli e un veicolo carico di batterie missilistiche Grad è stato distrutto nel campo di Yarmouk, a sud della capitale libica. Altri scontri a fuoco sono in corso nelle località di Abu Salim e al Hadba, sempre a sud di Tripoli. (Lit)