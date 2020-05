Imprese: Fapi, palazzo Chigi dia forte segnale a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proposte del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ci sembrano ragionevoli, ma potrebbero perdere di efficacia se fossero attuate tra tre mesi. La lentezza burocratica costerebbe la vita di tante piccole e medie imprese che non hanno la forza di resistere alla crisi economica e d liquidità generata dall'emergenza coronavirus. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Federazione autonoma di piccole imprese, Gino Sciotto. "I decreti emanati dal Governo – spiega Sciotto - non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati come riconosciuto sia dal ministro Gualtieri, sulle procedure della cassa integrazione in deroga, e sia dal ministro Sviluppo economico Patuanelli, in merito all'accesso al credito con il dl liquidità". (segue) (Rin)