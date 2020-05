Imprese: Fapi, palazzo Chigi dia forte segnale a Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli delle buone intenzioni dei ministri, - aggiunge - ma chiediamo uno sforzo maggiore a partire dall'abolizione dell'Irap. Le nostre proposte restano immutate: pace fiscale omnibus, accesso al credito per imprese segnalate in Crif, finanziamenti a fondo perduto per nuove imprese o riconversioni aziendali, sospensione degli accertamenti fiscali e tributari fino alla fine del 2021, applicazione di aliquota non superiore al 15 per cento per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, controlli post avvio nuove attività". "Le piccole e medie imprese - conclude Sciotto - sono pronte a dare il loro contributo per riavviare la crescita e la produzione in Italia, Palazzo Chigi, da canto suo, dia un segnale forte e chiaro nel prossimo decreto Rilancio". (Rin)