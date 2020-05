Kenya: Di Maio, Silvia sta bene e non vede l’ora di rivedere la famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Romano “sta bene e non vede l’ora di rivedere la famiglia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio su Facebook. Il responsabile della Farnesina sarà alle 14 all’aeroporto di Roma-Ciampino per accogliere la giovane cooperante liberata ieri grazie ad un’operazione dell’intelligence italiana in Somalia, a 18 mesi dal suo rapimento avvenuto in Kenya nel novembre 2018. “Ho conservato questa foto sul mio telefono. Il sorriso di Silvia, la felicità nei suoi occhi. Quella di ieri è stata una giornata intensa e importante. Quando i nostri servizi di intelligence esterna ci hanno chiamato per darci la notizia della liberazione di Silvia Romano tutti noi abbiamo provato una gioia indescrivibile. In primis chi da un anno e mezzo era impegnato sul caso, a partire dall’Unità di crisi della Farnesina, che ringrazio”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Res)