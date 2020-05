Fase 2: Sasso (Lega), grave iscrizione scuole su Rousseau per ottenere fondi, Azzolina chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gravissimo che le scuole invitino docenti, cittadini e alunni a registrarsi sulla piattaforma Rousseau per poter ottenere fondi. Lo afferma il deputato della Lega Rossano Sasso, componente della commissione Cultura Scienze e Istruzione della Camera. "Quanto pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale della scuola Manzoni di Mottola (Ta) è solo l'ultimo di una lunga serie di casi identici avvenuti in tutta Italia. Spot veri e propri con cui gli istituti promuovono la registrazione al sito del partito M5S per ottenere finanziamenti. Una lesione inammissibile della neutralità della Scuola rispetto alla politica. Il ministro Azzolina assuma tutti i provvedimenti del caso e faccia chiarezza o se ne assuma tutta la responsabilità. Ci auguriamo che la titolare dell'Istruzione abbia il coraggio di fare luce nonostante la spaccatura in proposito tra gli stessi parlamentari grillini, alcuni dei quali hanno già preso le distanze da questa squallida vicenda", aggiunge.(Rin)