Milano: rapina farmacia ma perde cellulare, arrestato quando ritorna a recuperalo

- Un 24enne egiziano con precedenti è stato arrestato dopo aver rapinato di 250 euro una farmacia in zona Corvetto a Milano. Alle 18.25 il giovane è entrato nell’esercizio di via Saponaro e simulando di aver un’arma sotto la felpa si è fatto consegnare dalla farmacista l’incasso giornaliero. Tuttavia, durante la rapina gli è caduto a terra il cellulare. Poco dopo, quando ormai sul posto erano intervenuti gli agenti delle Volanti, il 24enne è ritornato con degli abiti diversi per recuperare il suo cellulare. Un diversivo che non è gli servito per non farsi riconoscere dalla dipendente della farmacia che lo ha subito identificato come il rapinatore. A quel punto i poliziotti hanno immediatamente bloccato il giovane. (Rem)