Fase 2: Mulè, tasse unica certezza di questo governo

- In un momento come quello che stiamo vivendo il tempo è tutto: speranza, ricostruzione, ripartenza... Eppure: sulla scuola 'stiamo lavorando'; sulle riaperture di attività come parrucchieri ed estetisti prevista il 18 maggio (2020 non 2050) 'stiamo raccogliendo', sul Mes 'valuteremo', sulla liquidità alle imprese che manca da mesi 'rafforzeremo il fondo di garanzia e sbloccheremo 12 miliardi (su 60!) di pagamento dei debiti arretrati'. Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputa e portavoce dei Gruppi azzurri di Camera e Senato. "Queste sono le incertezze che il premier Conte consegna oggi al Paese con un'intervista al Corriere che somiglia a una preveggenza del Mago Otelma. Però una certezza il premier Conte si sente di darla agli italiani: 'Non è questo il momento di operare una complessiva riforma del sistema fiscale'. E così dimostra che lui e il suo governo (quello della patrimoniale in periodo di Covid) continuano a essere prigionieri della loro ideologia: tasse, tasse e ancora tasse. E addio sogni di ripartenza", aggiunge. (Rin)