Secondo il premier georgiano Gakharia le relazioni con l'Ucraina non sono in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni strategiche tra Tbilisi e Kiev non sono in discussione, nonostante la nomina nelle istituzioni ucraine dell'ex presidente georgiano Mikheil Saakashvili. Lo ha affermato il primo ministro georgiano Giorgi Gakharia, commentando la nomina di Saakashvili a presiedere la commissione esecutiva del Consiglio nazionale per le riforme ucraino, su indicazione del presidente Volodymyr Zelenskyy. "Non mettiamo in discussione né le relazioni diplomatiche né il partenariato strategico e le relazioni fraterne con l'Ucraina", ha detto Gakharia ai giornalisti. Il ministro degli esteri georgiano David Zalkaliani ha affermato che il suo paese richiamerà il proprio ambasciatore a Kiev per consultazioni, ma non taglierà i legami diplomatici con l'Ucraina. Le autorità di Kiev affermano che Saakashvili è un cittadino ucraino e che "nessun paese al mondo può dare istruzioni" in relazione alla sua nomina, nonostante sull’ex presidente georgiano penda in patria una condanna per abuso di potere.Secondo il premier Gakharia, Tbilisi ha dovuto richiamare l'ambasciatore di consultazioni “per salvare le relazioni georgiano-ucraine da avventurieri politici". Il capo del governo ha ricordato come in passato siano stati compiuti sforzi per ripristinare i legami strategici bilaterali dopo che Saakashvili aveva assunto l'incarico di governatore della regione di Odessa, nel 2015.Zelensky ha affermato di contare sull’esperienza e l’entusiasmo di Saakahsvili per “dare nuovo slancio” al lavoro del Consiglio, al fine di attuare le modifiche all’ordinamento legislativo dell’Ucraina e promuovere lo sviluppo economico e sociale del paese. La scelta di Zelensky ha provocato la reazione della autorità georgiane, che già nei giorni scorsi avevano manifestato preoccupazione di fronte alla prospettiva che Saakashvili, condannato in patria, potesse continuare a ricevere incarichi da parte delle istituzioni di Kiev. Il ministro degli Esteri georgiano David Zalkaliani ha tuttavia annunciato che non verranno in alcun modo sospese le relazioni diplomatiche con l’Ucraina, in nome dell’amicizia fra i due paesi e i rapporti di partenariato strategico in vigore. Tbilisi ha deciso però di richiamare per consultazioni l’ambasciatore nella capitale ucraina, Teimuraz Sharashenidze, come gesto di risposta alla nomina di Saakashvili.Nelle scorse settimane l’ex presidente georgiano aveva addirittura paventato l’ipotesi che Zelensky lo nominasse vicepremier per le riforme, una carica governativa che avrebbe reso probabilmente inevitabile una forte reazione diplomatica da parte di Tbilisi. Saakashvili guiderà invece una commissione con poteri consultivi che risponde direttamente al presidente ucraino, istituita da Poroshenko nel 2014 e di fatto mai veramente coinvolta nei processi decisionali. La nomina dell’ex presidente georgiano potrebbe significare un tentativo da parte di Zelensky di rilanciare il Consiglio nazionale per le riforme, sfruttando la credibilità che Saakashvili ancora esercita in Ucraina e in altri paesi esteri come esperto in materia di anti-corruzione. (Res)