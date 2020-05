© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) È stato a seguito di un atto di autolesionismo e non di un aggressione come riferito in precedenza il ferimento del 61enne ad Arconate, nell'alto Milanese. Secondo quanto chiarisce l'Arma dei Carabinieri l'uomo, che è ricoverato non in pericolo di vita al Niguarda, soffre da tempo di depressione. (Rem)