Lazio: Regione adotta piano per riapertura attività per disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura delle strutture – spiega l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli - rappresenta un concreto sostegno alle famiglie delle persone con disabilità dopo settimane di sospensione delle prestazioni dovute all’emergenza da Covid-19. Al tempo stesso, la Regione Lazio intende offrire uno spazio di risposta ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale delle persone con disabilità, il cui equilibrio è stato toccato dal cambiamento repentino dello stile di vita quotidiano. Il provvedimento – continua Troncarelli – rientra nel quadro delle iniziative che, anche attraverso le diverse forme di confronto e di condivisione messe in campo fin dall’inizio della fase emergenziale, la Regione Lazio sta adottando per affrontare una seconda fase di necessaria ripresa delle attività ma che abbia sempre come fine ultimo quello della tutela della salute dei cittadini". (segue) (Com)