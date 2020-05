Lazio: Regione adotta piano per riapertura attività per disabili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano territoriale fornisce ai gestori, ai comuni e ai distretti un preciso quadro di riferimento all’interno del quale organizzare le prestazioni in totale sicurezza sia per i cittadini che ne usufruiscono sia per il personale impiegato. In questo modo, si garantisce la continuità assistenziale nella fase 2 nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio. Nello specifico, gli indirizzi studiati in applicazione dell’articolo 8 del Dpcm suindicato, intendono promuovere la migliore presa in carico delle persone con disabilità, attraverso una necessaria verifica del piano personalizzato di assistenza, intervenendo dove necessario per aggiornare gli obiettivi, in collaborazione con le persone con disabilità e la famiglia, il terzo settore coinvolto e le competenti Unità di valutazione multidimensionale. (Com)