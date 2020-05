Milano: incendio nella notte in palazzina, 7 intossicati lievi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Sono scaturite da un cortocircuito di un frigorifero in un appartamento al primo piano le fiamme dell'incendio che ha coinvolto la palazzina su tre livelli in via Gramsci a Vimodrone. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato gli inquilini dell'abitazione interessata sul balcone. I tre dopo essere stati portati a terra con un'autoscala sono stati accompagnati al Niguarda per aver inalato del fumo. Gli altri quattro intossicati lievi, già dimessi con due giorni di prognosi, sono altrettanti carabinieri che hanno respirato le esalazioni dovute al rogo mentre erano impegnati nell'operazioni di evacuazione degli altri condomini. (Rem)