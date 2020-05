Rai: presidente Foa, mai detto che il Pd vuole la mia poltrona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Repubblica” anche oggi mi costringe a una secca smentita. Mi attribuisce infatti, nella versione online, una frase che non ho mai pronunciato, totalmente inventata, aggiungendola arbitrariamente al mio comunicato stampa di ieri. Non ho mai dichiarato: “La verità è che il Pd vuole la mia poltrona”. Lo afferma in una nota il presidente della Rai Marcello Foa. "Frase che diventa anche titolo nella homepage datata 9 maggio 2020, e che viene riportata nell’articolo a firma Alberto Custodero. È gravissimo che un quotidiano a diffusione nazionale come 'la Repubblica' attribuisca al presidente della Rai commenti mai pronunciati. E ciò si aggiunge agli articoli di ieri e di oggi nella versione cartacea, rispetto ai quali confermo di avere dato mandato ai miei avvocati di agire legalmente”, aggiunge. (Rin)