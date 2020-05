Corea del Sud: coronavirus, aumentano i casi legati ai locali notturni di Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei nuovi casi di coronavirus collegati ai locali di Itaewon, quartiere di Seul noto per la vita notturna, è salito a 54, ma ancora non sono stati tracciati tutti i possibili contatti. Il primo paziente risultato positivo è un ventinovenne che tra il primo e il 2 maggio è stato in cinque locali della zona, tra i quali il King Club, il Trunk Club e il Club Queen. Secondo i dati del Centro della Corea del Sud per la prevenzione e il controllo delle malattie (Kcdc), 43 dei 54 contagiati hanno trascorso serate negli stessi posti, mentre gli altri undici sono familiari e conoscenti del giovane. Inoltre, c’è stata una diffusione del contagio anche al di fuori della città: 30 dei casi sono stati individuati a Seul, 14 nella provincia di Gyeonggi, sei in quella di Incheon, due nel Chungcheong Settentrionale, uno a Busan e uno nell’isola di Jeju. (segue) (Git)