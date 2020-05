Corea del Sud: coronavirus, aumentano i casi legati ai locali notturni di Seul (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l’amministrazione della capitale sudcoreana ha disposto la chiusura di locali notturni e bar. Il sindaco, Park Won-soon, ha precisato che il provvedimento, entrato in vigore con effetto immediato, resterà in vigore fino a nuovo ordine e ha aggiunto che i trasgressori saranno severamente puniti. Inoltre, primo ministro, Chung Sye-kyun, ha ordinato alle autorità di rintracciare le persone che sono state nei locali in quei giorni. La circoscrizione di Yongsan, che ha giurisdizione su Itaewon, ha però affermato di non disporre di tutti i dati perché i registri di ingresso sarebbero incompleti. Almeno 1.500 persone non sono state ancora rintracciate. I clienti sono stati esortati a sottoporsi volontariamente ai test. Prima di questo nuovo focolaio, il numero di contagi nel paese da circa un mese era sceso sotto i 30. In totale i casi sono 10.874 e i decessi 256. (Git)