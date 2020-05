Fase 2: Gagnarli-Gallinella (M5s), via libera agriturismi segnale importante per settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito del Governo chiarisce, come da noi auspicato, che gli agriturismi rientrano tra le strutture turistico-ricettive di varia tipologia che possono svolgere la propria attività per le persone autorizzate agli spostamenti previsti dalle normative vigenti, quindi anche per chi si sposta per svolgere attività lavorativa funzionale a quella delle imprese ad oggi autorizzate ad operare. Lo afferma Chiara Gagnarli e Filippo Gallinella, rispettivamente capogruppo del MoVimento 5 Stelle e presidente della Commissione Agricoltura alla Camera dei deputati. "Le Faq del governo chiariscono inoltre che non è la struttura ricettiva a dover verificare che lo spostamento dei suoi ospiti rientri tra quelli autorizzati. Queste strutture rappresentano un'importante integrazione al reddito di tanti agricoltori italiani: ringraziamo la Presidenza del Consiglio e il sottosegretario all'Agricoltura Giuseppe L'Abbate per aver chiarito tempestivamente la questione. Come ha ribadito il presidente Conte, gli italiani non passeranno le vacanze in quarantena e, nella prospettiva di ulteriori aperture, le attività agrituristiche saranno un importante supporto alla fruizione in sicurezza dei nostri territori, soprattutto dell'Italia interna e montana con le sue bellezze da riscoprire e valorizzare", aggiungono. (Rin)