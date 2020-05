Fase 2: Ronzulli (FI), sburocratizzare per garantire liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se per garantire la liquidità necessaria a famiglie e imprese il governo è ancora alla fase 'dell'interlocuzione continua' con il sistema bancario, come sostiene il presidente del Consiglio, significa che non si è capita l'urgenza di fare arrivare subito agli italiani i soldi di cui hanno bisogno. Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli. "Basta chiacchiere, si deve sburocratizzare drasticamente l'iter per l'accesso al credito e per farlo serve anche che il governo dia rassicurazioni alle banche che temono il fallimento in caso di mancato rientro dei capitali prestati in questa fase emergenziale. Questo è il vero motivo per il quale per accettare una richiesta di mutuo sono necessarie una sfilza infinita di scartoffie e tempi biblici: gli istituti di credito vedono lo spettro della crisi del 2008 e hanno paura delle conseguenze di eventuali insolvenze. Purtroppo l'emergenza esige misure straordinarie e non si può consentire un ulteriore rallentamento dell'immissione di liquidità in un'economia oramai allo stremo. C'è poco da interloquire, bisogna garantire risorse immediate a chi ne ha bisogno, servono più fatti e meno interviste", aggiungo. (Rin)