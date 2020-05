© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rientro a scuola "deve essere gestito in modo unitario su tutto il territorio nazionale. Stiamo lavorando con la ministra Azzolina a un ventaglio di soluzioni così che a tutti i nostri studenti venga assicurato il rientro in classe a settembre in condizioni di sicurezza". Lo afferma il premier Giuseppe Conte al "Corriere della Sera".(Rin)