Spagna: 143 decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, numero più basso dal 18 marzo

- In Spagna nelle ultime 24 ore è stato registrato il numero di decessi per coronavirus più basso da quasi due mesi, con 143. Per tornare a un numero così basso di vittime è necessario tornare al 18 marzo, come hanno sottolineato le autorità sanitarie spagnole, riprese dall'agenzia di stampa "Efe". Il numero totale dei decessi sale a 26.621, mentre i contagiati salgono di altri 621 casi, raggiungendo quota 224.390. I guariti sono oltre 136 mila allo stato attuale, con un incremento di 2.214 pazienti dimessi rispetto a ieri, stando alle informazioni rilasciate dalle istituzioni sanitarie di Madrid. (Spm)