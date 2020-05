Milano: picchia la moglie davanti ai tre figli minori, arrestato 38enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pregiudicato egiziano di 38 anni è stato arrestato ieri sera a Melzo (MI) per maltrattamenti famigliari. Alle 21 una vicina di casa dell'uomo ha chiamato il 112 segnalando delle urla provenire dall'appartamento dove il 38enne abitava con la moglie e tre figli minori. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo al culmine di un litigio per futili motivi, aveva aggredito la moglie connazionale e di 10 anni più giovane. Ai militari la donna ha raccontato che non si trattava del primo episodio ma i maltrattamenti andavano avanti da anni. Dopo aver rifiutato le cure mediche la 28enne è stata indirizzata al centro antiviolenza. Il marito invece è portato al carcere di San Vittore. (Rem)