Pressioni dalla Cina per nascondere la gravità della pandemia, l'Oms smentisce la stampa tedesca

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha smentito ieri le indiscrezioni del settimanale tedesco "Der Spiegel" secondo cui il presidente cinese Xi Jinping a gennaio 2020 avrebbe chiesto al direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus di nascondere notizie sull'epidemia di coronavirus in corso a Wuhan.Secondo quanto riferito dalla rivista, che cita una scoperta dell'agenzia di intelligence esterna tedesca Bnd, il 21 gennaio Xi avrebbe chiesto a Tedros di non annunciare che il virus può essere trasmesso tra gli umani e di ritardare qualsiasi dichiarazione in merito allo stato di pandemia."Quanto riporta la rivista 'Der Spiegel' in riferimento a una conversazione telefonica del 21 gennaio 2020 tra il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus e il presidente cinese Xi Jinping è falso e infondato", si legge in una nota dell'Oms. Tedros e il capo dello Stato cinese "non hanno parlato il 21 gennaio e non hanno mai parlato per telefono. Tali rapporti inesatti distraggono e sminuiscono gli sforzi dell'Oms e del mondo per porre fine alla pandemia di Covid-19", si legge ancora nella nota.(Res)