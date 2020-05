Scuola: Ascani (Pd), scenari differenti, per elementari e medie pensiamo a presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo immaginando tre differenti scenari per il rientro a scuola a seconda dell'andamento dell'epidemia: per elementari e medie pensiamo di poter avere la scuola in presenza Lo afferma a Sky TG24 il viceministro dell'Istruzione Anna Ascani, secondo cui i bambini più piccolo hanno la necessità di riprendere una relazione in presenza. "Pensiamo a ridurre i gruppi, dividendo, per esempio, in due le classi", aggiunge Ascani.(Rin)