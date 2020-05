Regno Unito: rappresentanti minoranze etniche scrivono lettera a Johnson su impatto sproporzionato Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson sta affrontando una crescente pressione per avviare un'indagine pubblica indipendente sull'impatto sproporzionato della pandemia di coronavirus sulle persone di origine africana, asiatica e altre minoranze etniche nel Regno Unito. Il quotidiano “The Independent” fa riferimento a una lettera inviata al primo ministro da parte di un gruppo di 70 personalità di spicco provenienti da minoranze etniche, secondo cui il Covid-19 ha messo in evidenza problemi di disuguaglianza nel paese. Nella missiva si afferma che il governo attuale manchi di trasparenza sulla questione. La lettera giunge a seguito della pubblicazione da parte dell’Ufficio nazionale per le statistiche dei dati che dimostrano come uomini e donne di colore in Inghilterra e Galles hanno quasi il doppio delle probabilità di morire per il Covid-19 rispetto ai bianchi. (Rel)