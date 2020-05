Iran-Usa: Pompeo, useremo tutte le opzioni diplomatiche per embargo armi contro Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti eserciteranno tutte le opzioni diplomatiche per garantire l'estensione dell'embargo sulle armi delle Nazioni Unite contro l’Iran e non accetteremo lo status quo di violenza e terrore. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, in un comunicato stampa in occasione dei due anni dall’uscita unilaterale di Washington dal Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa), noto come accordo sul nucleare iraniano sotto scritto a Vienna nel luglio 2015. Nella nota Pompeo ha ribadito che gli Stati Uniti “non permetteranno mai all’Iran di avere un’arma nucleare”. “Due anni fa, il presidente (Donald) Trump ha annunciato la coraggiosa decisione di proteggere il mondo dalla violenza dell'Iran e dalle minacce nucleari, uscendo dall'accordo pieno di difetti nonostante la sua apparente sicurezza. Da quel momento, abbiamo messo in atto le sanzioni più forti nella storia e abbiamo impedito all'Iran di finanziare e dotare i terroristi di miliardi di dollari. Oggi il popolo statunitense è più sicuro e il Medio Oriente è più pacifico”, ha dichiarato Pompeo. “Settantacinque anni fa, gli Stati Uniti e i nostri alleati si unirono per liberare il mondo dei nazisti e la loro odiosa ideologia. Oggi, affrontiamo una grave sfida alla pace regionale da parte di un altro regime canaglia e chiediamo nuovamente alla comunità internazionale di unirsi a noi per fermare il principale sponsor statale mondiale dell’antisemitismo”, ha concluso il segretario di Stato Usa.(Res)