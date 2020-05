Ostia: 100 telefonate alla ex moglie nonostante il divieto, arrestato 40enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha tentato di contattare la moglie per cento volte nonostante avesse un divieto di avvicinamento alla moglie ordinato dal giudice. Per questo ieri, gli agenti del commissariato di ostia hanno arrestato un 40enne italiano. Gli squilli arrivavano durante ogni oro del giorno e della notte procurando alla donna un perdurante stato d'ansia e di paura. Rilevata l'ostinazione con cui l'indagato ha continuato nella propria condotta criminosa e la ripetitività degli atti persecutori, al termine delle indagini da parte degli investigatori del commissariato, il Giudice per le indagini preliminari ha richiesto la sostituzione del divieto di avvicinamento con la misura cautelare degli arresti domiciliari. (Rer)