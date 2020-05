India-Cina: Sikkim, scontro tra militari lungo il confine, alcuni feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di militari indiani e cinesi sono stati coinvolti ieri in un duro confronto lungo il confine tra India e Cina nel nord del Sikkim, vicino al settore di Naku La, sulla valle di Muguthang, un passaggio a un’altitudine di oltre 5.000 metri, un’area non percorribile su strada ma raggiungibile solo in elicottero. Lo riferisce la stampa indiana sulla base di resoconti di “alti ufficiali” di cui non vengono rivelati i nomi. Ci sarebbe anche un video a documentare l’episodio. Secondo quanto riferito dalle fonti, sono stati coinvolti circa 150 militari e sono stati scambiati “colpi”; si parla di combattimenti corpo a corpo e lanci di pietre. Quattro indiani e sette cinesi sono rimasti feriti. Il confronto è stato poi risolto sul posto con il dialogo. La stampa indiana riferisce che l’Esercito ha ammesso che “si sono verificati comportamenti aggressivi e lievi ferite da entrambe le parti” e che “dopo un’interazione a livello locale” le truppe hanno risolto la questione “secondo i protocolli previsti”. (segue) (Inn)