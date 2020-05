Roma: Gasparri, assurdo chiudere gelaterie, pizzerie e ristoranti la domenica pomeriggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca Raggi, con un'ordinanza che viene vissuta dai commercianti romani "come un atto punitivo, ha disposto che gelaterie, pizzerie, ristoranti, dovranno rimanere chiusi la domenica pomeriggio". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri, Commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Proprio il giorno in cui si registra una maggiore affluenza di pubblico -si legge anche nella nota-, anche solo per il servizio di asporto. La decisione potrebbe dare il colpo di grazia a quelle categorie già fortemente danneggiate dalle conseguenze dell'epidemia. E' un'assurdità che non trova alcuna giustificazione politica e scientifica: se vengono stabilite le misure da seguire nel corso della settimana, non si capisce perché la domenica quelle stesse misure non possano essere più valide. Parliamo -continua Gasparri- di una perdita stimata intorno al 25 per cento del ricavato di sette giorni di attività". L'ordinanza della Raggi è stata accolta dalle categorie interessate "come un atto preclusivo di una faticosa ripresa che non ripaga le perdite subite a causa del Lockdown. La Sindaca ritorni sulle proprie decisioni e dia la possibilità agli esercenti di poter faticosamente risalire la china. Con il provato senso civico dei cittadini romani e nel rispetto delle regole è possibile restituire ai ristoratori la speranze di un recupero, seppur lento. La Raggi -conclude Gasparri nella sua nota- con la logica del non fare sta spegnendo anche la luce che si intravedeva in fondo al tunnel". (Com)